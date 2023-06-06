«Губернатор Ваян Костер хорошо известен своими громкими заявлениями и принимающие компании опасались, что такая жесткая риторика отпугнет туристов. Но по ходу всей этой кампании мы не заметили реакции рынка. Поток не снижался, а нарастал, причем хорошими темпами. Бали очень популярен у россиян, и на высокий сезон в августе забронировать места уже непросто», — цитирует пресс-служба РСТ замгендиректора компании «Пакс» Любовь Чучмаеву.

О высоком спросе сообщили и в компании FUM&SUN – по ее данным продажи туров идут очень активно.

Туроператор «Ванд» также не заметил снижения турпотока. «У нас тоже никакой реакции: туристы как ехали, так и едут. Туры на Бали бронируются десятками, глубина продаж хорошая. Хотя в высокий сезон трудно забронировать места в хороших отелях — многое уже распродано», — подтвердила представитель туроператора Наталья Никитина.

Как сообщалось, после многочисленных заявлений о необходимости введения ограничений для туристов губернатор Бали утвердил перечень из 8 правил, которые должны соблюдать гости острова. По мнению экспертов РСТ, утвержденный список правил можно назвать очень умеренными, так как глава Бали последние несколько месяцев грозил туристам-нарушителям гораздо более серьезными мерами, среди которых – отмена виз по прибытии для туристов из России или система квот на въезд иностранных туристов.

По оценкам туроператоров, восстановлению турпотока не мешает даже отсутствие прямых рейсов на Бали. В 2022 году он достиг 50% от уровня 2019 года, когда остров посетило около 160 тыс. россиян.