"До встречи осталось 10 дней! Увидимся на "Дикой Мяте" 16-18 июня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка к фестивалю идет полным ходом. "Прямо сейчас на поле ведутся работы на входной группе, завершается строительство Дачного Клуба, растут складские помещения, возводятся шатры будущего детского сада и комнаты матери и ребенка, устанавливаются душевые, проводится коммуникация к питьевым фонтанчикам", — говорится в сообщении.

В оргкомитете заявили, что всего в рамках фестиваля пройдет более ста концертов. О своем участии в фестивале уже заявили Леонид Агутин, Найк Борзов, Меги Гогитидзе, группы The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, Green Apelsin, "Нейромонах Феофан" и другие.

Ранее сообщалось, что планируемые в 2023 году музыкальные фестивали "Нашествие" в Калужской области и "Доброфест" в Ярославской области отменены по различным причинам.

"Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области.

В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за веденных ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тульской области. В 2022 году фестиваль впервые длился 10 дней и разделился на два направления: мультижанровое под названием "Дикая Мята Green" и электронное "Дикая Мята Violet". В общей сложности прошло свыше 170 выступлений, фестиваль посетили 36 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на месте проведения фолк-фестиваля "Дикая Мята" будет создана всесезонная площадка с развитой инфраструктурой. В частности, предполагается создание парковки, кемпинга на 4 тыс. мест и обустройство территории в 80 га. В дальнейшем на этой площадке планируется проведение различных фестивалей, в том числе гастрономических с участием местных фермеров, спортивных и образовательных мероприятий.