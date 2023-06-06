"Бюджет проекта реставрации, реконструкции, строительства и приспособления музея уже определен. Это 3 млрд 670 млн рублей. С этим финансированием мы и занимаемся работами по реставрации", — отметила Бондаренко.

Она отметила, что в настоящее время дорабатывается финансовая модель работы музея.

"Безусловно, мы прорабатываем разные сценарии работы, чтобы зарабатывать не только на билетах и экскурсиях", — подчеркнула она.

"Проект реставрации и создания музейного пространства завершится в конце 2024 года. В пространстве гаража будет представлено 52 экспоната — от гужевой повозки до электробусов. Подземный уровень будет демонстрировать историю метрополитена", — сказала Бондаренко.