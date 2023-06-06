"(Он — ИФ) действует для всех, за исключением экстренных служб и должностных лиц. Особые условия введены для защиты жизни и здоровья людей", — говорится в сообщении.

В теплую погоду местные жители нередко купаются в таких местах, но они не оборудованы для этого и опасны. По данным регионального управления МЧС, с июня по сентябрь прошлого года в карьерах погибли 11 человек, а всего за этот период плавание в несанкционированных местах привело к смерти 57 человек.

В правительстве напомнили, что за нарушение запрета на купание в необорудованных местах грозит штраф от 500 рублей до 1 тыс. рублей (по статье 2.10-2 регионального закона "Об административных правонарушениях").