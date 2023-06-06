Резо Габриадзе — создатель Тбилисского театра марионеток (ныне Театр Резо Габриадзе), сценарист фильмов "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза!", скульптор памятника Чижику-Пыжику.

Центральным сюжетом экспозиции станет история великого спектакля "Песня о Волге": в год 80-летия Сталинградской битвы "Песне" будет посвящен отдельный зал. О самом масштабном сражении ХХ века Резо сумел рассказать на небольшом столе с помощью миниатюрных кукол. Спектакль был поставлен Габриадзе в 1996 году в Театре сатиры на Васильевском (ныне Театр на Васильевском). Впервые за четверть века зритель увидит этих кукол. В выставочном пространстве возникнет "песчаное море", из которого вырастут персонажи "Песни о Волге".

Второй зал отдан Кутаиси, родине Габриадзе и городу его детства. Здесь будут представлены вещи из фондов Музея театрального и музыкального искусства, в том числе эскизы декораций и кукол из спектаклей "Осень нашей весны" и "Дочь императора Трапезунда", занавесы, которым Габриадзе придавал особое значение в своих спектаклях и сам иногда шил, а также экспонаты из частных собраний. Жемчужиной экспозиции станет полотно Пиросмани, которого Габриадзе чтил.

Следующий зал перенесет посетителя в Петербург-Ленинград, в компанию петербургских-ленинградских писателей, с которыми Габриадзе был на дружеской ноге. В их числе — Пушкин, Достоевский, Ахматова. Андрей Битов и Габриадзе создали целую пушкиниану. В зале будет показан документальный фильм Аси Гусевой "Пушкин. Битов. Габриадзе" и представлены его рисунки из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Всероссийского музея А. С. Пушкина, частных коллекций.

Последний зал посвящен истории дружбы и сотрудничества Габриадзе с "Петербургским театральным журналом". Она длилась три десятилетия. Обложки, книги, "кляксы", диалоги, рассказы, скульптура Александра Володина, тоже связанного с журналом. В этом же зале окажутся Чижик-Пыжик и его история.