"В Калининграде есть немало памятных мест, связанных с подвигом советских солдат, штурмовавших город-крепость Кенигсберг в апреле 1945 года. И вот теперь Калининградский областной историко-художественный музей и Музей янтаря совместно разработали единый туристический маршрут, который объединит наиболее интересные площадки военной истории", — сказали в пресс-службе.

Это первый для Калининградской области маршрут, специально разработанный для самостоятельных прогулок туристов в рамках межрегионального проекта "Серебряное ожерелье". Экскурсии по маршруту будут бесплатными, а проводятся они при помощи аудиогида.

Официально маршрут начинается в Калининградском областном историко-художественном музее с панорамы "Кёнигсберг-45 — последний штурм". Это панорама ярко и наглядно рассказывает о конкретной минуте боя на одной из улиц города. Все экспонаты панорамы подлинные или выполнены с филигранной точностью.

Затем маршрут ведет туристов на берег близлежащего Верхнего озера, где установлен памятник легендарному подводнику Александру Маринеско, командиру субмарины С-13, потопившей фашистский транспорт "Вильгельм Густлофф". На другом берегу водоема стоит памятный знак авиаполка "Нормандия-Неман", который отважно сражался в небе Восточной Пруссии. Есть на маршруте и другие примечательные места, при посещении которых гости узнают историю их героев.

"Музей янтаря представлен на маршруте своим главным зданием — крепостным сооружением Башня Дона. Именно этот бастион последним пал под ударами советских войск в апреле 1945 года", — отметили в пресс-службе.

Турмаршрут "Апрельский штурм" будет интересен всем категориям гостей региона. Немаловажно и то, что все его площадки находятся в пешей доступности в историческом центре города.