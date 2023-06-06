"Выставка посвящена одному из самых удивительных и уникальных явлений в истории мирового искусства — (это) французский салон, который начинался как некая попытка императора выделить лучших художников для себя и общества, а закончился тем, что именно на полях Парижского салона рождается искусство, которое мы с вами называем авангардом или искусством французского модернизма", — сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачёва на пресс-показе выставки.

Речь идёт о появлении в 60-х годах XIX века Салона отверженных, который был организован параллельно Парижскому салону; на нём выставлялись Мане, Сезанн, Писсарро и другие авторы. "До Салона отверженных было много интересного: весь XVIII век были французские художники, которые сейчас относятся к столпам французской школы, которые представлялись на салонах в разные времена. И этот феномен — салонного искусства, живописи салонов — он, конечно, вошёл, правда, в несколько отрицательной коннотации, но тем не менее, вошёл довольно твердо в искусствоведческую практику", — сказала Лихачёва. Она выразила надежду, что проект будет интересен широкой публике и "войдёт в историю не только музея, но и всех институций, в нём участвовавших".

Куратор выставки Анна Сулимова отметила, что представлены "самые лучшие образцы искусства XVIII века, так как художники сами выбирали произведения, которые будут показывать на салонах". "Я надеюсь, что выставка станет открытием, так как много произведений, которые демонстрируются впервые. Около 20 картин и произведений прикладного искусства показываются с новой атрибуцией, а 40 экспонатов были специально отреставрированы для этого проекта. Со времен другого проекта — "Россия-Франция. Век Просвещения" в 1987 году не было такой масштабной выставки, посвященной французскому искусство XVIII столетия. Мы показываем 250 произведений, в том числе редкие архивные документы и книги", — отметила она.

Заместитель заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Михаил Дединкин отметил, что выставка на дает представление и о том, что знали в тот период о французском искусстве за пределами Франции. "Мне всегда было интересно, как Екатерина II собирала свою коллекцию, она ведь никогда не ездила за рубеж, не могла видеть этих современных художников. Она заочно покупала большие знаменитые коллекции. Это была власть интеллектуальных авторитетов, которая способствовала этому удивительному культурному, художественному явлению, каким стали русские коллекции, Эрмитаж. Всё это двигалось такими людьми, как Дидро. И конечно, очень удачно поставленный в этой выставке акцент на Дидро делает её удивительной и особенной", — сказал Дединкин.

Масштабный проект, организованный совместно с Эрмитажем под эгидой комиссии по культуре просвещения научного совета РАН "История мировой культуры", впервые представит российскому зрителю историю знаменитых выставок современного искусства, регулярно проводившихся Королевской академией живописи и скульптуры в Париже. В основе экспозиции — произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, связанные с Салонами XVIII века. Посетители увидят произведения Франсу Буше, Карла Ван Лоо, Клода Жозефа Верне, Жана-Батиста Грёза, Жана Луи Давида, Николя Ланкре и других живописцев.

Посетители Пушкинского увидят панораму искусства Франции XVIII века — от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия, помогающая по-новому взглянуть на эпоху Просвещения в целом. В экспозицию включены залы, посвященные знаменитым "Салонам" великого французского энциклопедиста Дени Дидро. Смысловым центром проекта стал воображаемый кабинет философа, где собраны книги из библиотеки Дидро, приобретенной императрицей Екатериной II в 1765 году. Экспозиция последнего зала познакомит посетителей с историей Салонов после Дидро — с выставками, прошедшими с 1783 года до конца XVIII века.

Выставка пройдет в Пушкинском музее с 6 июня по 1 октября.