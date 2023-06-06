"К сожалению, мы вынуждены сообщить о том, что фестиваль "Доброфест" в этом году не состоится. Вопрос безопасности при проведении крупного культурно-массового мероприятия несовместим с текущей обстановкой", — говорится в заявлении организаторов, размещенном на официальном сайте фестиваля.

В ближайшее время купившим билеты людям объяснят, как вернуть деньги.

Организаторы фестиваля также пообещали, что следующий "Доброфест" должен пройти в июле 2024 года.

В этом году он должен был пройти с 29 июня по 2 июля на аэродроме "Левцово" под Ярославлем.

Впервые фестиваль "Доброфест" прошел в Ярославской области летом 2010 года. Участники фестиваля играют рок- и панк-музыку, альтернативный рок и хип-хоп.

Ежегодно фестиваль посещали зрители из многих российских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья.