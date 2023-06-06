"По информации, предоставленной директором "Бажовских мест" Евгением Хвостовым, причиной лесного пожара в природном парке стала сухая гроза", — сказал собеседник агентства.

По его данным, возгорание было обнаружено утром 6 июня и оперативно локализовано.

"Сейчас идет проливка корней деревьев. Общая площадь леса, пройденная огнем, составляет менее 1 гектара", — отметил он.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась вдвое и на утро 6 июня составляла 2 тыс. га. На фоне улучшения ситуации в регионе частично сняли запрет на посещение особо охраняемых природных территорий.

По данным властей, с 6 июня в природных парках, в том числе и "Бажовских местах", разрешено находиться группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности.