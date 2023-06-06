На внутренних линиях было перевезено 562,6 тыс. пассажиров, на международных — 18,508 тыс. человек.

"География полетов за пять месяцев насчитывала 17 направлений, рейсы по которым выполнялись 12 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Минеральные Воды, Ереван и Стамбул", — сказала Голодова.

Всего за пять месяцев было выполнено 4 749 рейсов, перевезено более 383 тонн грузов почты.

В настоящее время из аэропорта Волгограда также выполняются рейсы в Баку, Анталию, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Уфу и Челябинск.

Как сообщалось, в 2022 году ПАО "Международный аэропорт Волгоград" обслужило 1,39 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в 2021 году.

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных — 280.