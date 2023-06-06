"По поручению губернатора Антона Алиханова проработали с Калининградской железной дорогой возможность регулярного разведения "Шолоховского моста". Сейчас он является одним из главных ограничений для развития внутреннего маломерного судоходства. С 16 июня достигнута договоренность ввести регулярный график развода моста два раза в неделю", — пресс-служба цитирует заместителя председателя правительства области Александра Рольбинова.

Из-за низкой высоты пролета мостового сооружения туристические компании и владельцы маломерных судов вынуждены были проходить долгую процедуру рассмотрения заявок на его разводку, что существенно ограничивало возможности навигации в регионе и развития водных маршрутов.

В настоящее время судовладельцы в окрестностях Калининграда ограничены маршрутом от двухъярусного моста в областном центре до "Шолоховского" моста. С введением регулярного графика его развода они получат возможность выйти в Куршский залив, дойти до посёлка Рыбачий, до Тростянки.

Рольбинов также отметил, что представители турбизнеса уже в этом сезоне рассматривают варианты новых водных маршрутов с учётом снятия ограничений. При этом теперь есть возможность для турфирм, владеющих флотом, проводить не однодневные речные прогулки, а ходить на более длительный срок.

По его словам, развитие водного туризма в Калининградской области имеет весьма большие перспективы с точки зрения его востребованности, как отечественными, так и зарубежными спортсменами и отдыхающими. По территории региона проходят три международных водных маршрута Е-70, Е-60 и Е-41.