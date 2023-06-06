"Экипаж принял решение о посадке на аэродром Магадан (Сокол). Посадка в 11:35 произведена благополучно, — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на борту судна находятся 232 пассажира и 11 членов экипажа. В настоящее время пограничными, таможенными и региональными властями решается вопрос пребывания и размещения пассажиров. Оценивается состояние воздушного судна.

"В случае необходимости Росавиация готова оперативно предоставить разрешение авиакомпании на прибытие дополнительную резервного воздушного судна", — отмечается в сообщении.