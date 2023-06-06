"Гостиничные корпуса и вспомогательные помещения, расположенные по ул. им. Бершанской (в городе Краснодаре — ИФ), признаны судом незаконно возведенными строениями. Они подлежат сносу, который уже стартовал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с исковым заявлением в суд в отношении собственника гостиницы обратилась администрация Краснодара. Суд согласился с требованиями истца, обязав должника самостоятельно освободить территорию. Однако он не выполнил требование.

"Судебные приставы назначили владельцу гостиницы административный штраф, а также обратились к администрации города — с предложением воспользоваться своим правом и снести строения самостоятельно", — говорится в пресс-релизе.