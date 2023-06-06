"Минтуризмом Ставрополья ведется работа по формированию новых туристских маршрутов по приоритетным видам туризма, среди которых посещение предприятий, в том числе винодельческих хозяйств. Энотуризм в регионе прирастает новыми локациями и проектами", — сказала первый заместитель министра.

По ее информации, в Изобильненском округе планируют реализовать проект, способствующий развитию винного туризма. Вместе с производственным комплексом по изготовлению вин будут созданы дегустационный зал и зона исторической реконструкции винодельни 18 века с арт-объектами и фотозонами.

Среди действующих сейчас маршрутов туристы могут выбрать посещение винных хозяйств на Кавказских Минеральных Водах. При посещении одного из них отдыхающих ожидает прогулка по живописному горному склону с посещением виноградников и винодельни, а также старинного винного погреба.

На территории еще одного предприятия можно познакомиться с историей развития винодельческой отрасли в курортном регионе, а также попробовать блюда национальной кухни, отметила первый замминистра.

В Буденновском округе туристов принимают три сельхозпредприятия, которые предлагают экскурсии, включающие посещение музея истории виноделия и виноградников, дегустации своих вин, а также рыбалку.

Кроме того, многие туристы знакомятся со ставропольскими производителями вин на форуме "Молодое вино", который ежегодно проходит в Кисловодске.

В ходе мероприятия можно не только попробовать напитки, произведенные на Ставрополье, но и проконсультироваться с ведущими технологами, взять несколько уроков по микровиноделию и виноградарству, уточнила собеседница агентства.

В регионе выращивают виноград 45 предприятий. Только за 2020-2022 годы виноградники заложили 8 новых организаций и фермерских хозяйств. Основными территориями, где выращивают виноград, являются Буденовский, Левокумский и Петровский округа. Ежегодный сбор винограда на Ставрополье составляет порядка 35-50 тыс. тонн.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".