«Объемы перевозки в этом году достаточны, так как квоты и допуски увеличены на 50% по сравнению с прошлым годом. Сокращение полетной программы в Турцию за счет выбытия двух самолетов авиакомпании Southwind Airlines не повлияет ни на цены, ни на доступность перевозки в рамках туристических пакетов. Туроператоры и авиакомпании просто скорректируют текущие полетные программы», — пояснили в союзе.

Как сообщила во вторник газета «Известия» со ссылкой на источники, власти США заблокировали возможность для турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX. На рейсах перевозчика летали туристы российских туроператоров.

В 2022 году в Турции создали и запустили новую авиакомпанию Southwind в рамках трехэтапной «дорожной карты» по привлечению российских туристов в страну. Летом 2022 года она начала выполнять рейсы из Антальи в регионы России и продолжила полеты весной 2023 года. Маршрутная сеть включает Красноярск, Пермь, Калининград, Челябинск, Санкт-Петербург и другие города.