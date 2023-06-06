"На выставке представлены живописные полотна, предметы одежды, бытовой утвари, домашнего текстиля", — говорится в сообщении.

Экспонаты представлены из коллекций Государственного музея Востока, Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Республиканского музея изобразительных искусств, Тульского музейного объединения, Фонда "Русские меценаты" и Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани.

"Великий шелковый путь — один из старейших торговых маршрутов, соединивший Восток и Запад. В нем участвовали и товары тульского производства — с ними и другими уникальными предметами из коллекций музеев России гости и жители региона могут познакомиться бесплатно", — сказала на открытии выставки заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Экспозиция в Туле будет работать до 15 августа, а затем ее перевезут в Национальную художественную галерею Йошкар-Олы.

Проект организован президентом Центра кинофестивалей и международных программ Татьяной Шумовой при поддержке министерства культуры РФ.

Выставка проходит в рамках проекта "Музейное лето в Туле". Среди наиболее знаковых событий проекта в этом году — Кремлевская опера, фестиваль "Музыкальное лето в Поленово", театральный фестиваль "Толстой", историко-литературный фестиваль "Война и мир".

Также в регионе пройдут фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", День пряника, Всероссийский творческий конкурс народных мастеров "Русь мастеровая", фестиваль "Кремлевские сезоны", праздник "Фанфары Тульского кремля", открытие музея "Нимфозориум" и другие.

Всего проект "Музейное лето в Туле" предполагает более 200 мероприятий.