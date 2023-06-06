«Ежегодно у нас проходит более 500 культурных, спортивных, развлекательных и деловых мероприятий. Учитывая интенсивность развития MICE-направления, мы решили усовершенствовать наш сервис и создать совместно с TravelLine специальный портал, который значительно облегчает логистику любого мероприятия как для организаторов, так и для участников», — отметила руководитель управления корпоративных продаж курорта Анна Ренейская.

Как пояснили в пресс-службе, TravelLine разработал специальную форму бронирования для портала Pro.MICE.

«С ее помощью участники мероприятий могут самостоятельно бронировать отели и услуги курорта. Теперь организаторы не тратят время на сбор данных о гостях, распределение по категориям, а также передачу информации в отели и ее сверку. Портал Pro.MICE предоставляет организаторам событий специальные условия на размещение в отелях и услуги курорта», — говорится в сообщении.

С момента запуска портала им воспользовались более тысячи участников пяти MICE-мероприятий, включая крупный фестиваль «От винта».