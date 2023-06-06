"В связи с катастрофическим повышением класса пожарной опасности по условиям погоды с 07:00 (03:00 мск) 7 июня и предварительно до 07:00 (03:00 мск) 10 июня на территории национального парка "Красноярские Столбы" вводится запрет на посещение", — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно расчетам, в среду на территории "Столбов" ожидается достижение высокого, IV класса пожароопасности, при котором на особо охраняемой природной территории (ООПТ) должен быть введен запрет на посещение.

"В течение текущей недели будет обеспечено круглосуточное патрулирование территории нацпарка. Обращаем внимание посетителей, что в случае нарушения правил пожарной безопасности в лесах (не только разведение костра, пользование открытым огнем, но и даже нахождение на территории ООПТ) виновные лица будут привлечены к ответственности", — добавили в пресс-службе.

Запрет продлится до тех пор, пока не будет снижен класс пожароопасности по условиям погоды до второго.