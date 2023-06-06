"По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", — написал он в своем телеграм-канале во вторник.

По данным главы республики, в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 миллионов кубометров, водохранилища заполнены.

"Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", — отметил Аксенов.

В свою очередь председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Владислав Масляник сообщил, что население и предприятия Крыма обеспечены сейчас водой на 100%, а водохранилища на полуострове наполнены достаточно.

"Северо-Крымский канал на территории Республики Крым работает в штатном режиме. Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные — 60,3 млн кубометров, или 65%; водохранилища естественного стока — 221,5 млн кубометров, или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ — 281,8 млн кубометров", — цитирует пресс-служба Госкомводхоза слова Масляника.

В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения гидроузла в Херсонской области. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается, проводится частичная эвакуация из прибрежных зон.

Каховская гидроэлектростанция работает с 1950-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Глава Новой Каховки ранее заявил, что повреждение гидроузла может привести к проблемам с поставками воды в Крым из-за снижения уровня в водохранилище.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 годы.

Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.