По данным ведомства, в июле 2022 года три семьи с детьми следовали пассажирским поездом Челябинск — Анапа. На станции в Самаре по расписанию поезд должен был стоять 1 час 36 минут, но фактически отправился далее через 51 минуту.

"Информация о сокращении времени стоянки поезда до пассажиров должным образом не доводилась, в связи с чем они не смогли вовремя вернуться в вагоны и вынужденно остались на станции", — отмечает прокуратура.

Челябинский транспортный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями к АО "Федеральная пассажирская компания" о взыскании убытков, понесенных в связи с некачественными оказанием услуг перевозки и компенсации морального вреда.

В пользу челябинцев взыскано 40 тыс. рублей.

В свою очередь в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что от поезда отстали пятеро взрослых и четверо детей.

"Одна семья решила переночевать в гостинице и продолжила путь на следующий день. Остальные отправились далее в тот же день. Всем пассажирам пришлось заново купить билеты. Суд взыскал с перевозчика стоимость билетов и моральный ущерб", — пояснили в пресс-службе.