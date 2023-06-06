В полдень на могиле поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре состоятся лития и церемония возложения цветов.

В рамках празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Научно-культурном центре музея-заповедника "Михайловское" открывается большая выставка "Сказки Пушкина".

Как сообщили в заповеднике, выставка приурочена к круглой дате — 190-летию пушкинских сказок "О рыбаке и рыбке" и "О мертвой царевне и семи богатырях". Подготовлена экспозиция по материалам фондовых коллекций Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Вниманию любителей искусства здесь представлены уже ставшие классикой графика, живопись, произведения декоративно-прикладного искусства — иллюстрации к сказкам, а также жанровые картины, рассказывающие о жизни Пушкина в псковском родовом имении, всего 69 работ.

"Все они выполнены выдающимися мастерами. Достаточно назвать художника Владимира Маковского и скульптора Георгия Алексеева — именитых членов Товарищества передвижных выставок, а также художника Михаила Нестерова, профессора батальной живописи Академии художеств Николая Дмитриева-Оренбургского, мастера декоративной скульптуры Якова Троупянского, главного скульптора Рижской фарфоровой фабрики Римму Панцеховскую", — отмечается в сообщении.

В завершение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры вечером в Пушкинском заповеднике будет дан концерт "Венок Пушкину". На сцену большого театрального зала музейного НКЦ выйдут студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного института культуры и квартет струнных инструментов Калининградского симфонического оркестра.

Пушкинский день в России первый раз на государственном уровне отметили в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения литературного гения. Тогда был подписан президентский указ об установлении торжества.

С 2011 года Пушкинский день соединился с еще одним праздником — Днем русского языка. Торжество попало в перечень "лингвистических" праздников ООН, посвященных мировым языкам.