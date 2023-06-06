Маршрут проходит через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск. Поезд будет курсировать в июле и августе.

Из Калининграда состав будет отправляться по понедельникам в 09:27 (местное время), прибывать в Челябинск по четвергам в 6:18. В обратном направлении поезд будет отправляться из Челябинска в 23:00 с прибытием в Калининград по воскресеньям в 13:37.

"Поезд сформирован из комфортабельных плацкартных и купейных вагонов. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специализированные места", — отмечается в телеграм-канале РЖД.

Пресс-служба напоминает, что поезда из Калининграда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе.