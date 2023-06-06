"Очередная ценная находка случилась при обследовании природного заказника "Леса Теряевского лесничества", расположенного в Волоколамском округе. У самой границы заказника биологи обнаружили популяцию турчи болотной — редкого водяного растения, занесенного в Красную книгу региона", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что турча играет важную роль в водных экосистемах: она обогащает воду кислородом, необходимым для жизнедеятельности рыб и расщепления органических веществ бактериями. Помимо этого, турча важна для нерестящихся рыб, поскольку она укрывает икринки и дает убежище молоди.