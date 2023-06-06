"С сегодняшнего дня (вторника — ИФ) все рейсы в этом направлении отменены. По информации представителей авиакомпании Hunnu Air — в связи с низкой загрузкой", — говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе хабаровского аэропорта, Hunnu Air продолжает выполнять рейсы в Улан-Батор из Улан-Удэ.

Вместе с тем, полеты из Хабаровска в столицу Монголии продолжает выполнять авиакомпания "Аврора" с посадкой в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что Hunnu Air в феврале 2023 года впервые в истории аэропорта Хабаровска запустила рейсы в Улан-Батор, а в конце марта продлила полеты до конца лета. Рейсы выполнялись по воскресеньям на самолете Embraer-190.