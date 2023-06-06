"Airbus A330-200 доставил из Хабаровска в северную столицу 179 пассажиров", — говорится в сообщении.

Рейсы из аэропорта Хабаровск будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. По вторникам отправление из Хабаровска в 4:40 (21:40 мск), прибытие в Пулково в 5:55. По пятницам вылет в 12:40 (05:40 мск), прибытие в Санкт-Петербург в 14:00.

Кроме того, по данным табло аэропорта Читы, с 7 июня iFly начнет выполнять полеты из Санкт-Петербурга в краевой центр Забайкалья. Вылет из Читы назначен на 13:25 (07:25 мск).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службы Хабаровского аэропорта, 8 июня iFly запустит прямые рейсы из Хабаровска в Минеральные Воды и 10 июня — в Сочи.

Ранее сообщалось, что перевозчик выполнял рейсы из Хабаровска в Сочи летом 2022 года, с 18 июля по 28 сентября, за это время было перевезено порядка 12 тыс. пассажиров.

Последний раз прямые рейсы в Минеральные Воды из Хабаровска выполнялись в 2013 году.

По направлению Санкт-Петербург — Хабаровск начала полеты также авиакомпания "Аэрофлот". Рейсы запланированы три раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам.

iFly — российская частная авиакомпания. Эксплуатирует несколько A330, базируется во "Внуково". По данным ЕГРЮЛ на 15 февраля, ООО "Ай Флай" контролируется одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем является АО "Компания "Юнокс" (30%).