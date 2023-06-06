"Проект "Узнай Москву" не раз завоевывал престижные награды. Но гораздо важнее, что он пользуется популярностью у москвичей и туристов. Ежедневно странички "Узнай Москву" в среднем посещают 5 тыс. человек", — написал Собянин в своем блоге во вторник.

Собянин напомнил, что проект "Узнай Москву" был запущен в 2013 году. Наведя камеру смартфона на специальную табличку с QR-кодом, можно узнать много интересного о памятниках московской архитектуры.

"В этом году проект "Узнай Москву" отмечает свой первый юбилей. За десять лет он превратился в полноценный онлайн-гид, которым с удовольствием пользуются москвичи и гости столицы. Работают как web-версия, так и мобильное приложение. Благодаря ему вся Москва как на ладони — можно проложить кратчайший путь до заинтересовавшего объекта или, наоборот, узнать, какие достопримечательности находятся неподалеку от вас", — отметил Собянин.

Он уточнил, что на портале содержится информация о более 2,2 тыс. зданий, порядка 690 памятниках, более 350 музеях и 470 знаковых местах. Доступны 256 прогулочных маршрутов и 29 виртуальных туров, в том числе по закрытым для посещения объектам, среди которых особняк архитектора Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке, Медведниковская гимназия — старейшее образовательное учреждение Москвы, особняк Лопатиной на Большой Никитской улице, где размещается посольство Бразилии. В карточках объектов указаны не только год постройки и архитектор, но также есть архивные снимки, аудиогиды, видеоролики, малоизвестные исторические факты.

Ежегодно на портале "Узнай Москву" проводится запись на экскурсии с посещением закрытых особняков и других памятников архитектуры, организуемые в рамках Дней исторического и культурного наследия.