"Зверь попался на глаза людям в нескольких километрах от поселка несколько дней назад. Инспекторы изучили следы хозяина тайги и предположили: именно этот молодой медведь заглядывает даже на окраины поселка Листвянка Иркутского района", — говорится в сообщении.

Отпечатки его лап обнаружены в распадках вблизи улицы Чапаева и при входе на пешеходный маршрут — Большую Байкальскую тропу (ББТ), на улице Гудина.

Госинспекторы наблюдают за поведением хищника вблизи ББТ и советуют туристам объединяться в группы и обозначать себя звуками при движении, не сходить с тропы и ни в коем случае не оставлять пищевые отходы.

Также медведи наблюдаются на другом участке Прибайкальского национального парка — возле Кругобайкальской железной дороги. Их там сейчас ежедневно видят машинисты поездов и некоторые посетители.

Листвянка расположена на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 69 км от Иркутска. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок часто называют "Ворота Байкала".