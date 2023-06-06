Отпечатки его лап обнаружены в распадках вблизи улицы Чапаева и при входе на пешеходный маршрут — Большую Байкальскую тропу (ББТ), на улице Гудина.
Госинспекторы наблюдают за поведением хищника вблизи ББТ и советуют туристам объединяться в группы и обозначать себя звуками при движении, не сходить с тропы и ни в коем случае не оставлять пищевые отходы.
Также медведи наблюдаются на другом участке Прибайкальского национального парка — возле Кругобайкальской железной дороги. Их там сейчас ежедневно видят машинисты поездов и некоторые посетители.
Листвянка расположена на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 69 км от Иркутска. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок часто называют "Ворота Байкала".