"Мы реализуем стратегию "ЭкоВологда" в форме проектного управления, и это позволяет достигать реальных результатов в сжатые сроки. На реализации находится 31 городской проект, который объединяет разные категории жителей: бизнес, НКО, общественные организации, обычных вологжан. Причем объединяются, в том числе, и финансовые ресурсы. В реализацию различных проектов за 2,5 года вложено свыше 851 млн рублей внебюджетных средств: инвестиции бизнеса, гранты, личные средства граждан и так далее", — сказал Воропанов на Международном форуме "Экология", который проходит 5-6 июня в Москве.

По его словам, самый крупный муниципальный проект — "Реновация объектов деревянного зодчества". За 2,5 года инвесторы вложили в реставрацию исторических зданий порядка 600 млн рублей. Средства муниципалитета составили 5 млн рублей, и они идут только на качественные эскизные проекты реставрации. В разной стадии обновления — 37 деревянных домов, являющихся памятниками архитектуры. Полностью отреставрированы Дом Дружинина, Дом с лилиями, Дом Извощикова, Заречный квартал и Дом Бурлова.

"Сейчас мы работаем над формированием бренда "Вологда — столица деревянного зодчества России", — отметил Воропанов.

Среди других проектов, куда активно вкладываются средства бизнеса и общественности, — озеленение города и развитие сети электротранспорта.

"По нашим данным, из 760 тысяч туристов, посетивших Вологду в 2022 году, две трети — это экскурсанты одного дня, которые, как правило, включают в план своего пребывания посещение наших памятников деревянного зодчества", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.