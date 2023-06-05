К волонтерам, работающим на сигвеях в историческом центре города, обращались туристы из Белоруссии, Китая и Грузии. Чаще всего помощи просили гости из других регионов России.

"По статистике волонтеров, чаще других Петербург посещают представители Москвы и Московской области, Пскова, Нижнего Новгорода, Воронежа и Грозного", — говорится в сообщении.

Ежегодно все летние месяцы волонтеры дежурят в популярных точках города, таких как район Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей, Казанского собора, площади Искусств, Итальянской и Инженерной улиц, канала Грибоедова, Александровского сада, Петропавловской крепости, Гостиного двора, Садовой улицы.

Чаще всего волонтеров спрашивают о наиболее популярных туристических точках и водных экскурсиях. Они также раздают карты города и буклеты с информацией о предстоящих мероприятиях, музеях, памятниках архитектуры и других достопримечательностях.

Туристская служба "Турпомрощь/AskmeSpb" в текущем сезоне заработала 18 мая. В проекте задействованы студенты и выпускники петербургских профильных вузов.