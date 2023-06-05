Сильные осадки ожидаются на территории КБР ночью 5 июня и последующие сутки 6-7 июня. Штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в регионе продлили до четверга.

Из-за сильных ливней на реках республики ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход небольших селей, говорится в сообщении.

По данным МЧС, непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низменностей, увеличением количества ДТП, повреждением опор линий связи и электропередачи, а также сельхозстроений и сельскохозяйственных культур.