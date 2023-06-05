"Подавляющее число респондентов — 45% опрошенных ответили, что не планируют летний отпуск по финансовым причинам. В этом году этот показатель вырос в сравнении с аналогичным опросом в 2022 году — тогда отпуск не могли себе позволить 40% респондентов", — говорится в сообщении OLX.kz, распространенном в понедельник.

Еще 25% ответили, что планируют провести отпуск внутри страны, 13% проведут его за городом и лишь 17% планируют поездку за границу, отмечается в сообщении.

Самым популярным внешним туристическим направлением для казахстанцев в летнем сезоне остается Турция — 40% из тех, кто собирается за рубеж (в прошлом году это направление выбрали 37%).

Во внутреннем туризме самым популярным казахстанцы снова назвали Алаколь — 24% отправятся в отпуск в этом направлении (в прошлом году это направление выбрали 28% респондентов).

По данным опроса, среднестатистическая казахстанская семья состоит из четырех человек и более — такой ответ дали более 50% опрошенных. "Наши соотечественники готовы потратить не более 1 млн тенге на внешние туристические направления — 64% и не более 300 000 тенге внутри страны — 68% опрошенных", — сообщают авторы опроса.

"Стоит отметить, что тенденция переориентации на внутренние туристические направления продолжает расти — 83% опрошенных — казахстанцы, не планирующие отдых за рубежом, собираются в горы и туристические походы. Так, число поисковых запросов в рубрике "Охота и рыбалка" превышает количество предложений практически в 10 раз, в рубрике "Туризм" — в 4 раза соответственно", — говорится в сообщении.

Самыми активными по числу поисковых запросов в рубриках "Охота и рыбалка" и "Туризм" стали Алматы, Астана и Караганда.

В опросе участвовали более 4 тыс. человек.