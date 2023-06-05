"Этим летом в регионе будут работать 203 зоны отдыха у воды, на 88 из которых разрешено купание. Чтобы зоны отдыха у воды полноценно заработали, весной там провели водолазные обследования дна и чистку водоемов, обновление песка. Особое внимание уделили наличию душевых кабин, кабинок для переодевания, спасательных вышек", — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что все места для отдыха у воды уже открыты.

Ведомство отмечает, что дно всех водоемов обследовали, взяли пробы воды и песка, провели уборку территории, а также установили туалетные модули и информационные щиты.

В текущем году впервые открылись зоны отдыха у воды на берегу Живописной бухты в Красногорске, Стахановского озера в Электрогорске, у пруда в лесной части парка "Взлет" в Домодедово, на водоёме "Западный" в парке "Авангард" в Электростали.