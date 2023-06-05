"Более 3 000 человек стали гостями Пушкинского фестиваля "Арт-пикник", который проходил 3 и 4 июня в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в Одинцовском округе", — говорится в сообщении.

В усадьбе Вяземы 3 июня прошли обзорные, театрализованные и интерактивные экскурсии. В восточном флигеле и на главной открытой сцене для гостей организовали спектакли-концерты "Посвящение Пушкину". Также в течение дня на площадках усадебного парка они могли сыграть в игры пушкинской поры, поучаствовать в мастер-классах и вместе с художниками создать муралы. 4 июня в усадьбе Захарово поэты читали стихи Пушкина.