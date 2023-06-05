По данным газеты The Guardian, призыв прозвучал после того, как в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлены служащие СБР в лаборатории биоархеологии Национального музея. На кадрах видно, что они в частности открывали контейнеры для хранения мумий.

"Я не поверила в то, что я увидела. Теперь я опасаюсь, что кто-то еще мог войти в музей и сделать неизвестно что", — прокомментировала эти кадры в беседе с The Guardian директор Национального музея в Хартуме Галия Гарельнаби.

Она отметила, что опасается стычек военных и служащих СБР на территории музея, в коллекции которого насчитывается более 100 тыс. экспонатов, в том числе забальзамированные мумии, относящиеся к 2500 г. до н. э.

Персонал музея был вынужден покинуть его ввиду того, что прямо рядом со зданием, в котором он расположен, идут столкновения. Представительница французской археологической экспедиции, которая работала в Судане, сообщила, что ее коллеги исследуют спутниковые снимки района, где находится музей, и уже заметили внешние свидетельства того, что зданию нанесен ущерб. "Мы не знаем о масштабе ущерба, который нанесен помещениям", — отметила она.

Между тем, пишет издание, СБР распространили заявление, в котором утверждается, что их служащие не входили на территорию музея. Они также пригласили представителей соответствующих организаций проинспектировать музей.

Конфликт между армией Судана и СБР продолжается уже восьмую неделю.