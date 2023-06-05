Традиции национального завтрака в Турции считают одной из ее важнейших культурных особенностей. Уже несколько лет турецкие посольства во многих странах мира проводят в первые выходные июня «День турецкого завтрака», в рамках которого знакомят гостей с его концепцией и меню. 4 июня на завтрак в Москве, по приглашению посла Турции в России Мехмета Самсара, собрались представители СМИ, студенты столичных вузов, изучающие международные отношения.

Приветствуя гостей, посол подчеркнул, что в гастрономической культуре Турции есть особое место для завтраков – по выходным принято разделять эту трапезу с родными и близкими. Среди обязательных пунктов меню, по его словам – оливки, сыры, хлеб и пироги, мед, оливковое масло, зелень, помидоры и огурцы.

Обильный завтрак традиционно запивают турецким чаем, а в конце трапезы пьют кофе. Турецкое слово завтрак образовано от двух слов — кофе (kahve) и до, перед (alti) – то, что подается до кофе, так как очень крепкий турецкий кофе не принято пить на голодный желудок.

Концепция национального завтрака serpme kahvaltı – это когда гостям одновременно подают множество небольших тарелок с закусками и стаканчики с турецким чаем. Помимо упомянутых послом продуктов, в меню входят блюда из яиц. Это может быть и глазунья, и менемен – омлет-болтушка с луком, сладким зеленым перцем и помидорами, похожий на шакшуку. Менемен – традиционное блюдо в западной Турции, в регионе Измира.

Кроме того, на большой семейный завтрак в Турции подают острую говяжью колбасу суджук, пирожки из слоеного теста борек с начинкой из сыра, мяса или шпината или плоские блины из пресного теста гезлеме с такой же начинкой, бублики-симиты с кунжутом, каймак, варенье, пахлаву.

В целом «настоящий» турецкий завтрак выглядит как шведский в хорошем пятизвездочном отеле all inclusive. Не удивительно, что завтрак в таком формате турецкие рестораны обычно предлагают только в выходные – после него можно ничего не есть до утра следующего дня.

В 2019 году министерство культуры и туризма Турции получило обращение от университета города Ван в восточной части страны с просьбой добиться включения турецкого завтрака в список перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.