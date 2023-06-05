Как следует из текста документа, он подразумевает посещение туристами винодельческих хозяйств для отдыха, знакомства с историей, культурой, региональными традициями виноградарства и виноделия. Винный тур также может включать участие в работах на винограднике, покупку продукции непосредственно у производителя, а также проживание и экскурсии.

Законопроект предполагает внесение поправок в отраслевой Закон о туристской деятельности, куда вводятся термины, связанные с винным туризмом, Закон о виноградарстве и виноделии и в Земельный кодекс. На участках, включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель, будет разрешено строить некапитальные сооружения, предназначенные для размещения виноградарских и винодельческих предприятий, а также объекты винного туризма: например, мини-отели.

В пояснительной записке к документу отмечается, что земельный кодекс не допускает строительство таких объектов на сельскохозяйственных угодьях, в состав которых входят большинство виноградников. Сейчас можно строить только жилой дом до 500 кв.м, а с новым законом виноделы на таком земельном участке смогут до 1,5 га отвести под разные постройки для развития винного туризма.

Руководитель комиссии по винному туризму Российского союза туриндустрии, директор компании «Ривьера» (Сочи) Бэлла Тарасова считает, что новый закон позволит винодельческим хозяйствам развивать инфраструктуру для приема туристов. По ее словам, в стране насчитывается 248 винодельческих компаний, из которых 183 входят в Ассоциацию виноградарей и виноделов России (АВВР).

«При этом виноделен, имеющих инфраструктуру для приема туристов, из них меньше половины. Например, в Краснодарском крае работают порядка 50 винодельческих хозяйств, из которых около 30 имеют инфраструктуру для приема туристов, но пока только девять виноделен имеют собственные отели или гостевые дома. Закон нужен как раз для создания инфраструктуры», — сказала эксперт.

Отзывы, предложения и замечания по документу можно предоставлять до 29 июня в профильный комитет по экономической политике ГД. Предварительно документ включен в программу нижней палаты на июль 2023 года.