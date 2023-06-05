Рейсы в Новый Уренгой и Самару будут выполняться по четвергам и субботам, в Бугульму — по субботам.

Авиакомпания также будет выполнять дополнительный рейс из Тобольска в Санкт-Петербург. Улететь в Санкт-Петербург теперь можно по понедельникам, четвергам и субботам.

Кроме того, "ЮВТ Аэро" на сегодняшний день трижды в неделю выполняет рейсы из Тобольска в Москву, дважды в неделю — в Красноярск, Казань, Нижнекамск, Сургут.

Расширение авиаперевозок из "Ремезова" стало возможным благодаря финансированию из бюджета Тюменской области, отмечается в пресс-релизе. "Секвестирование федеральной части программы субсидирования пассажирских перевозок могло сильно отразиться на перспективах авиасообщения в Тобольске. Структура рейсов здесь такова, что практически все они выполнялись в рамках этой программы. Правительство региона решило вопрос замещения доли федерального бюджета областными бюджетными средствами", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора аэропорта Владимира Вараввы.

Как сообщалось, аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся в сентябре 2021 года, регулярные рейсы принимает с октября 2021 года. В феврале правительство РФ присвоило аэропорту Тобольска статус международного. Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.