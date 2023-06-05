"Летний турсезон практически начался, и сейчас необходимо провести целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности отдыха, обустройству мест отдыха с массовым пребыванием туристов, контролю за качеством оказываемых услуг субъектами предпринимательской деятельности", — написал Темрезов в своем телеграм-канале по итогам встречи с министром туризма и курортов КЧР Расулом Текеевым.

Глава Карачаево-Черкесии отметил, что этим летом регион ожидает сотни тысяч туристов. "С каждым годом цифры турпотока в республику увеличиваются примерно на 20%", — заметил руководитель республики. "Однако считаю, что, помимо количества туристов, нам необходимо работать над качеством туристических услуг. Дал поручение министру сформировать собственный уникальный туристский продукт, раскрывающий исторический, культурный и природный потенциал региона", — подчеркнул Темрезов.