"Тема фестиваля в этом году приурочена к празднованию 60-летия совместного полета летчика-космонавта Валерия Быковского и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. И это не случайно. Калуга по праву считается родиной космонавтики: ведь именно здесь зародилась теория космического полета. Калужан и гостей города ждут два дня ярких фестивальных событий", — цитирует пресс-служба министра культуры и туризма региона Павла Суслова.

В рамках фестиваля запланирован двухдневный концертный марафон, на котором выступят коллективы из Калуги, Обнинска и Тулы, литературные перформансы, квесты для различных возрастов и авиапролет профессиональной пилотажной группы.

Также во время фестиваля пройдут встречи с космонавтами, интерактивы, мастер-классы и научные шоу.