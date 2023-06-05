В соответствии с размещенной документацией о закупке у единственного поставщика, предмет договора поставки – «разработка концепций объектов туристско-рекреационной зоны в поселке Баренцбург, архипелаг Шпицберген, Норвегия». Максимальная цена договора — 975 996 рублей.

Как сообщили в пресс-службе треста «Арктикуголь», на прошлой неделе в Москве состоялась встреча генерального директора центра арктического туризма «Грумант» Татьяны Агеевой с представителями более чем 50 туроператоров, в том числе, специализирующихся на приключенческом туризме в Арктике. Не ней обсуждались вопросы сотрудничества с целью привлечения туристов на архипелаг. Центр – структурное подразделение треста, которое занимается развитием туризма на Шпицбергене.

«К сожалению, пока недостаточное информирование влияет на то, что о Шпицбергене в целом и о туристическом потенциале этого региона мало знают наши соотечественники. Помимо организации новых маршрутов и туров мы сейчас видим необходимым полноценное информирование людей об этом уникальном крае», — цитирует пресс-служба заявление Агеевой по итогам встречи.

Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, но Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность. В советское время на архипелаге добывался уголь, для чего еще в 1931 году был создан трест "Арктиуголь", который до сих пор ведет всю экономическую деятельность в регионе. Здесь два российских поселка, которые могут посещать туристы – Баренцбург и Пирамида.

В год Шпицберген посещают порядка 70 тыс. туристов, из них лишь несколько сотен — российских.