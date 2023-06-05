Стыковочные рейсы будут организованы через ближайший аэропорт, расположенный в городе Мирный.

"В период с 14 июля по 26 сентября будет сокращена длина ВПП (взлетно-посадочной полосы — ИФ) аэропорта "Полярный", которая не позволяет безопасно выполнять рейсы на крупных воздушных судах", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с июля по сентябрь авиакомпания "АЛРОСА" будет доставлять пассажиров в/из аэропорта "Полярный" из/в аэропорт "Мирный" на самолете Ан-24, откуда выполняются межрегиональные рейсы.

"Запланированная частота — 3 рейса в день, 5 дней в неделю со стыковкой к рейсам центрального расписания (из Мирного — ИФ) в Новосибирск, Москву, Иркутск. По прилету Ан-24 из "Полярного" багаж пассажиров будет перемещен на следующее воздушное судно, а все путешественники будут доставлены на следующий самолет по маршруту", — говорится в сообщении.

Авиакомпания заверяет, что все планы по перевозке пассажиров и грузов будут выполнены в полном объеме.

Как сообщалось, в 2021 году аэропорт "Полярный" был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. I этап реконструкции проводится с 2022 года по 2024 год. Стоимость работ — 2,8 млрд рублей.

Согласно тендерной документации, будет проведена реконструкция всех элементов аэродрома, а также усилена искусственная взлетно-посадочная полоса для эксплуатации воздушных судов Ил-76ТД (по габаритам) и Boeing-737-800 (по нагрузке на покрытие). Общая длина обновленной ВПП составит 2,5 км.

Аэропорт "Полярный" расположен в 9 км от города Удачного. Из аэропорта выполняются региональные рейсы, а также прямые рейсы в Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Москву. Он является запасным на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию.