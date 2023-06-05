"Они приземлились, все хорошо", — отметили в справочной.

Как сообщалось, в понедельник на борту самолета Utair, выполняющего рейс "Сургут-Сочи", после взлета сработала индикация температурного режима двигателя. Экипаж воздушного судна решил выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800, по расписанию он должен был приземлиться в сочинском аэропорту в 15:05. На борту лайнера находилось 180 пассажиров.

Авиакомпания готовила для них резервный борт. Планируется, что пассажиры направятся в пункт назначения — в 22:30-23:00 по местному времени.