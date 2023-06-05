"Кей-граб", открытие и закрытие встречи будут транслироваться онлайн. Такой формат продиктован необходимостью обеспечения безопасности. Кроме того, вся культурная программа будет перенесена в учреждения культуры", — отметили в администрации.

Вечером 12 июня состоится общий старт аэростатов из Великолукской крепости, для зрителей будет организована видеотрансляция.

"Вход на мероприятия будет открыт для пилотов, членов команд, волонтёров, почётных гостей и представителей СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция", — добавили в администрации.

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак "Великие Луки — столица спортивного воздухоплавания" прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.