"На борту, выполняющем рейс Сургут-Сочи, после взлета сработала индикация температурного режима двигателя. Согласно правилам, экипаж принял решение выработать топливо и совершить штатную посадку", — говорится в сообщении.

Планируется, что самолет приземлится в аэропорту Сургута через 1 час 20 минут.

По данным авиакомпании, на борту самолета находится 180 пассажиров. Для них приготовлен резервный борт. Ориентировочное время вылета в пункт назначения из Сургута — 22:30-23:00 по местному времени.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс выполняется на самолете Boeing 737-800, по расписанию он должен был приземлиться в сочинском аэропорту в 15:05.