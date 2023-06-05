"Количество прямых рейсов между Баку и Уфой вырастет до трех в неделю. Вылеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20:40 местного времени. Путь между городами займёт 2 часа 50 минут", — уточняется в сообщении.

На этом направлении перевозчик задействует самолеты Embraer Е190.

Прямые регулярные рейсы из Баку в Уфу в перевозчик начал выполнять с мая 2019 года, дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям).

Наряду с Buta Airways, программу полетов в этом направлении выполняют авиакомпании "ИрАэро" и "ЮТэйр".

По данным ЗАО "Азербайджанские авиалинии", низкобюджетная авиакомпания Buta Airways была создана в 2016 году.