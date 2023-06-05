"За прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" госграницу пересекли 22 тыс. 480 единиц автотранспорта и 57 тыс. 710 человек", — сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что на данный момент Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта. "Очередь проезда через МАПП "Верхний Ларс" в направлении Грузии составляет 550 единиц большегрузного автотранспорта", — сказал Томаев. МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге — в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.