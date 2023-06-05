Первое место заняла Малайзия, с 1 января по 31 мая оттуда приехали более 1,66 млн туристов. На втором – Китай (1,13 млн). Замыкает тройку лидеров Россия (740,79 тыс.). На четвертом месте с разницей чуть более 100 тыс. Южная Корея (640,24 тыс.). На пятом — Индия (600,59 тыс.).

Всего за пять месяцев Таиланд принял 10,37 млн иностранных туристов.

По словам президента Совета по туризму Таиланда Чамнана Срисавата, в этом году королевство должны посетить не менее 30 млн туристов, а доходы отрасли составить $43,7 млрд.