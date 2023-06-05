"Документ предполагает эффективное взаимодействие для повышения узнаваемости курортов, популяризации горного туризма в целом, активного отдыха, занятий спортом, здорового образа жизни", — говорится в сообщении.

Предполагается, что совместная деятельность курортов в этом направлении будет служить цели увеличения турпотока между Россией и Китаем.

"В соответствии с условиями меморандума, администрации российского и китайского горных курортов будут использовать все доступные механизмы для реализации совместных проектов в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха, проведения конференций, семинаров и других мероприятий. При этом планируется оказывать взаимную информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку. Важный пункт подобной деятельности — обмен статистическими, справочными материалами и другими данными", — отмечает пресс-служба.

Горнолыжный курорт Tайву открылся в декабре 2015 года и располагается в районе Чунли, городской округ Чжанцзякоу, провинции Хэбэй. Курорт занимает общую площадь 40 кв. км (4000 га), площадь застройки 2,5 млн кв. м. Курорт Тайву находится в активной фазе строительства и расширения инфраструктуры, однако на сегодняшний день уже работают и принимают гостей 8 отелей категории 4*, 5* в альпийском стиле, SPA комплексы, бассейны, 30 различных ресторанов национальной и европейской кухни, более чем 25 магазинов премиальных международных брендов, детский лагерь, признанный ассоциацией China Camp Education Alliance, пикник зоны и медиа-центр, предоставляющий услуги фото и видео съемки, конференц-пространства для проведения встреч различного типа. Зимний сезон на курорте Тайву длится 150 дней в году. В распоряжении лыжников и сноубордистов 19 подъемников и 31 рельефная трасса с различным уровнем сложности.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 19 отелей разной категории звездности. Начиная с 2013 года "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.