"В августе ожидаем сдачу аэровокзального комплекса, который сможет обслуживать до 5 млн пассажиров в год. Мы сдвигали на несколько месяцев сдачу объектов, потому что были санкции. Пришлось поменять если не все оборудование, но основное технологическое оборудование. Все трудности позади, сейчас финальные операции идут", — сказал Лимаренко.

Он также сообщил, что в летний период с 4 июля в аэропорту Южно-Сахалинска будет увеличено количество московских рейсов с нынешних двух до трех в день, "будем ставить столько самолетов, сколько нужно, чтобы перевезти граждан".

"Через несколько дней начинаем регулярно летать в Китай", — сообщил Лимаренко, напомнив о возобновлении после трехлетнего перерыва рейсов "Авроры" из Южно-Сахалинска в Харбин.

Как сообщалось, строительство терминала в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года, но вскоре проект был заморожен.

В марте 2021 года в ходе конкурса был найден инвестор для окончания строительства терминала в аэропорту Южно-Сахалинска. Им стало ООО "Красинвест" с предложением 12,5 млрд рублей. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года, но затем срок сдвинули на первое полугодие 2023 года в связи с тем, что из-за санкций пришлось искать новых поставщиков оборудования.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне 2021 года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом 13 млрд 171,72 млн рублей, в котором 51% — доля "Красинвеста", 49% — Минимущества Сахалинской области.

Пассажирский терминал площадью почти 40 тыс. кв. м позволит обслуживать до 5 млн пассажиров в год.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может работать с более 30 типами воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Оператор аэропорта — принадлежащее областному правительству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск". Сейчас в воздушной гавани один действующий пассажирский терминал.