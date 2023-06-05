"Запрет осуществляется в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории региона. Исключение составляют БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти и местного самоуправления региона", — говорится в сообщении.

За несанкционированный запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 150 тыс. (или от 50 до 100 тыс. рублей по второй части статьи) — для должностных лиц.

Ранее в качестве беспилотных зон для БПЛА были объявлены Московская, Псковская, Ленинградская области и другие регионы.